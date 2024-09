Tottenham passa por cima do Manchester United em pleno Old Trafford

Visitantes abriran o placar logo aos dois minutos com um gol de Brennan Johnson e fecharam o placar no segundo tempo, gols de Kulusevski e Solanke

ADAM VAUGHAN/EFE/EPA Jogadores do Tottenham comemoram o terceiro gol durante a partida da Premier League contra o Manchester United, no Old Trafford



O Manchester United enfrentou uma derrota contundente em casa, neste domingo (29), perdendo para o Tottenham por 3 a 0 durante a sexta rodada do Campeonato Inglês. Com esse resultado, a equipe de Manchester ocupa atualmente a 12ª posição na tabela, somando apenas sete pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Por outro lado, o Tottenham avançou para a oitava colocação, alcançando dez pontos.

A partida começou com um domínio claro do Tottenham, que abriu o placar logo aos dois minutos com um gol de Brennan Johnson. Apesar de algumas oportunidades criadas pelo Manchester, a equipe da casa não conseguiu converter suas chances em gols. A situação se complicou ainda mais para o United quando Bruno Fernandes foi expulso aos 41 minutos, aumentando a pressão sobre o time.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No segundo tempo, o Tottenham ampliou a vantagem com gols de Kulusevski e Solanke, selando a vitória de forma convincente. O goleiro Onana, do Manchester, teve uma atuação destacada, realizando defesas importantes que evitaram um placar ainda mais elástico. Em outra partida da rodada, o Aston Villa empatou em 2 a 2 com o Ipswich, resultado que impediu o Villa de se igualar ao Liverpool na liderança do campeonato.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA