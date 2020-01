Tottenham perde, vê Kane se lesionar e segue longe do G-4; Leicester vence

EFE/EPA/GERRY PENNY

O Tottenham, do técnico português José Mourinho, foi derrotado nesta quarta-feira pelo Southampton por 1 a 0, fora de casa, viu o atacante Harry Kane se lesionar e segue distante do grupo dos quatro primeiros do Campeonato Inglês, em segunda faixa de horários de jogos que teve vitória do Leicester.

No St. Mary’s Stadium, os anfitriões marcaram ainda aos 17 minutos do primeiro tempo, graças a belo gol do atacante inglês Danny Ings, que mostrou muito oportunismo dentro da área dos ‘Spurs’ para vencer o goleiro argentino Paulo Gazzaniga.

Na etapa complementar, aos 28, os visitantes chegaram a balançar a rede, com Kane, mas após consulta ao VAR, o lance foi invalidado por causa da condição irregular do camisa 10 do time londrino. No mesmo lance, o atacante inglês sofreu lesão muscular e teve que ser substituído.

O sistema de vídeo foi pivô de polêmica um pouco antes, ainda nos primeiros minutos da etapa complementar, quando o lateral-esquerdo inglês Ryan Bertrand, do Southampton cruzou, e a bola tocou no braço do zagueiro belga Toby Alderweireld. O árbitro Mike Dean chegou a conversar com a equipe do VAR, mas não marcou pênalti.

O único brasileiro em campo na partida foi o meia-atacante Lucas Moura, que foi titular no Tottenham e ficou 90 minutos em campo.

Com a derrota, os ‘Spurs’ ficaram estacionados na marca de 30 pontos e desperdiçaram chance de encostar no Chelsea, quarto na tabela, com 36, que mais cedo empatou com o Brighton, fora de casa, em 1 a 1. O Southampton, por sua vez, está provisoriamente em 11º, com 25 pontos.

O Leicester, vice-líder do Campeonato Inglês, que tem o Liverpool disparado na primeira colocação, reduziu momentaneamente a distância entre os dois, depois de passar com autoridade pelo Newcastle por 3 a 0, mesmo atuando na casa do adversário.

O atacante espanhol Ayoze Pérez – ex-jogador do time anfitrião -, o meia inglês James Maddison e o também meia inglês Hamza Choudhury anotaram os gols da primeira partida dos dois clubes em 2020.

Os ‘Foxes’, com o resultado, chegaram aos 45 pontos, em 21 jogos disputados, contra 55 do Liverpool, que tem 19 partidas realizadas e que receberá amanhã o Sheffield United. O Newcastle, do atacante brasileiro Joelinton, que foi titular, é o 12º, com 25 pontos.

Em outro jogo na segunda faixa de horários, o Watford, vice-lanterna do Inglês, passou pelo Wolverhampton por 2 a 1, em casa. O atacante espanhol Gerard Deulofeu e o meia francês Abdoulaye Doucouré deram os três pontos para o time mandante; e o atacante português Pedro Neto descontou.

*Com informações da EFE