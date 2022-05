Tottenham vence Arsenal e acirra briga por vaga na Liga dos Campeões 2022/2023

Quinto colocado na tabela, o time de Antonio Conte vai aos 65 pontos, apenas um a menos que o principal rival

EFE/EPA/ANDY RAIN Kane e Son comemoram vitória do Tottenham sobre o Arsenal



O Tottenham conquistou um importante resultado nesta quinta-feira, 12, ao vencer o Arsenal por 3 a 0, em partida atrasada válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando com mandante, os Spurs ganharam o clássico com gols de Harry Kane (dois) e Son, acirrando a briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Quinto colocado na tabela, o time de Antonio Conte vai aos 65 pontos, apenas um a menos que o principal rival, que está na zona de classificação para o principal torneio entre clubes da Uefa. Nas últimas duas rodadas, o Tottenham recebe o Burnley e visita o Norwich, enquanto os Gunners encaram o Newcastle, fora de casa, e hospedam o Everton.