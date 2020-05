Treinador do Bayern confirma ausência de Thiago Alcântara no clássico com o Dortmund

Reprodução/Bayern Thiago Alcântara é meio-campista do Bayern



O Bayern de Munique não poderá contar com o talento de Thiago Alcântara para a “final antecipada” do Campeonato Alemão, no clássico diante do Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na próxima terça-feira (26). Na manhã de hoje, o treinador Hansi Flick confirmou que o meio-campista segue se recuperando de uma lesão.

“O Thiago não treinou nesta segunda-feira. Ele está, infelizmente, fora deste jogo. O último segredo do Bayern eu quero guardar para mim no que diz respeito à formação”, comentou o técnico, em entrevista coletiva.

Thiago Alcântara já não esteve em campo na goleada dos bávaros sobre o Eintracht Frankfurt, no último sábado (23), na Allianz Arena. Para o seu lugar, Flick pode manter a dupla de volantes formada com Kimmich e Goretzka.

Quem também segue como desfalque é o brasileiro Philippe Coutinho, que precisou operar o tornozelo em abril e está treinando separadamente. Emprestado pelo Barcelona, o armador não deve ser contratado em definitivo no final da temporada.

Uma vitória diante dos aurinegros pode colocar o Bayern com uma mão na taça da Bundesliga. Isto, porque o time Munique lidera o campeonato com 61 pontos, quatro a mais que o Dortmund.

Borussia Dortmund e Bayern de Munique começam a se enfrentar amanhã, às 13h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 28ª rodada do Alemão. Depois desta, restarão apenas 6 partidas para cada equipe na competição.