Treinador do Arsenal tem diagnóstico de coronavírus confirmado

Stuart MacFarlane/Arsenal FC Arteta durante treinamento do Arsenal



O Arsenal já estava em quarentena desde o início da semana, e nesta quinta, o treinador da equipe, Mikel Arteta, recebeu resultado positivo para a doença. A notícia foi confirmada pelo clube inglês.

Segundo a nota, todas as pessoas que tiveram contato com Arteta permanecerão em isolamento, conforme as diretrizes de saúde estipuladas pelo governo inglês. O centro de treinamento da equipe, em London Colney, permanecerá fechado.

Mikel disse que ficou decepcionado ao receber o diagnóstico. “Isso é realmente decepcionante, mas fiz o teste depois de me sentir mal. Estarei no trabalho assim que for permitido.”

Vinai Venkatesham, diretor do Arsenal, falou sobre como o clube conduzirá a situação. “A saúde do nosso pessoal e do público geral é nossa prioridade, e é onde nosso foco está. Nossos pensamentos estão com Mikel, que está decepcionado, mas de bom humor. Estamos dialogando com todas as pessoas relevantes para gerenciar essa situação de forma adequada, e ansiosos para voltar a treinar e jogar assim que o conselho médico permitir”.

Segundo o diretor de futebol, Raum Sanllehi, “MIkel, os jogadores e toda a equipe serão totalmente apoiados. Estamos ansiosos para voltar a treinar e jogar assim que o conselho médico permitir. Obviamente, a recuperação total de Mikel é a prioridade a partir de agora”.

Todas as instalações do clube passarão por um processo de limpeza. O clube continuará testando sua equipe técnica, jogadores e funcionários para detectar outros possíveis casos.

Os jogos da equipe no Campeonato Inglês já haviam sido cancelados, assim como outras competições no continente europeu. Confira!