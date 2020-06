Treinador do Barcelona confirma Messi e Suárez em campo contra o Mallorca

Divulgação FCB Suárez celebra gol marcado pelo Barcelona contra o Real Madrid



O espanhol Quique Setién, técnico do Barcelona, garantiu que o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez atuarão no jogo de reestreia da equipe no Campeonato Espanhol, neste sábado, contra o Mallorca, fora de casa.

O camisa 10 da equipe ‘blaugrana’ passou alguns dias realizando trabalho específico, por causa de uma contratura muscular na perna direita. Já o dono da 9 foi liberado pelos médicos para atuar, depois de cinco meses de reabilitação por causa de uma cirurgia em um dos joelhos.

Em entrevista à “Catalunya Ràdio”, Setién garantiu não ter “nenhuma dúvida” sobre a presença de Messi no estádio Son Moix.

“Houve alguns jogadores, não apenas Messi, que tiveram alguns incômodos e deixaram de treinar alguns dias para que se se recuperassem e não pudessem colocar nada em risco”, disse o treinador.

Sobre Suárez, que passou por um processo de recuperação mais longo, Setién não descartou, inclusive, a presença em campo como titular no jogo deste sábado.

“A realidade é que ele está muito bem, mas não é algo que precisamos falar. O que seria temerário, é que jogasse toda a partida”, explicou o comandante.

O treinador do Barça ainda falou sobre a necessidade de ter cautela com integrantes do elenco que não estão 100% fisicamente, já que serão realizados 11 jogos em um mês.

“Qualquer problema pode fazer com que um jogador perca três ou quatro jogos em duas semanas. Isso pode ser prejudicial para qualquer equipe”, avaliou.

*Com EFE