Treinador do Barcelona: ‘Somos tão favoritos ao Espanhol quanto o Real Madrid’

Divulgação/Barcelona Quique Setién é o treinador do Barcelona



Quique Setién, treinador do Barcelona, concedeu entrevista na véspera da complicada partida contra o Getafe, marcada para o sábado (15), no Camp Nou. Precisando da vitória para manter a caça ao líder Real Madrid, o comandante do time catalão falou sobre os desafios da equipe para o restante da temporada e afirmou que não vê o rival como favorito ao título do Campeonato Espanhol.

Atualmente, o Barça é o segundo colocado da competição com 49 pontos, três a menos que o clube merengue. Para Setién, a disputa pela taça está completamente aberta – o torneio vai para a 24ª rodada.

“Muitas Ligas foram decididas nos detalhes, nas últimas partidas. A realidade é que somos favoritos tanto quanto o Real Madrid. Eles têm três pontos de vantagem e ainda jogam contra a gente no Santiago Bernabéu. Sabemos o que precisamos fazer”, comentou.

Para se manter firme na briga pelo título, o Barcelona precisará da vitória contra o Getafe, time que é o terceiro colocado do Espanhol e que vem de quatro vitórias consecutivas.

“O Getafe está provando que está fazendo as coisas bem há algum tempo. Ele tem um plano que se desenvolve muito bem e o levou para onde está: na Europa e no terceiro lugar. É uma equipe muito difícil de vencer e tudo sai bem”, elogiou.

O clássico contra o Real Madrid está marcado para o dia 1º de março, em duelo que será disputado pela 26ª rodada.