Treinador do Bayern fala de má fase de Coutinho: ‘Temos que ajudá-lo’

Divulgação/Bayern de Munique Coutinho está em má fase no Bayern de Munique



Philippe Coutinho não vive bom momento no Bayern de Munique, perdeu o status de titular no time nas últimas duas rodadas da Bundesliga e tem futuro incerto no clube da Baviera. De acordo com Hans Flick, treinador da equipe, o meio-campista tem potencial para render muito mais.

Em entrevista ao jornal “Bild”, da Alemanha, o técnico afirmou que irá ajudar Coutinho a recuperar o seu bom futebol. Emprestado pelo Barcelona, o brasileiro tem vínculo com o Bayern somente até o final da temporada europeia.

“Ele é nosso jogador e temos que ajudá-lo. E nós vamos fazer isso. Ainda estou convencido de que ele ainda vai nos dar muito. Existe uma má fase em todas as carreiras”, disse.

Flick também atribuiu a má fase de Coutinho à falta de outros brasileiros no elenco do Bayern. “Não é fácil entrar em uma equipe tão homogênea”, disse o técnico.

O Bayern de Munique poderá exercer sua opção de compra e contratar o jogador em definitivo por 120 milhões de euros (cerca de R$ 568 milhões).

Coutinho, por outro lado, não vem encantando e contabiliza apenas 7 gols e 8 assistências em 26 partidas realizadas pelo Bayern.