Treinador do City, Guardiola joga a toalha: ‘Não é realista pensar em ganhar o Inglês’

EFE Guardiola é treinador do Manchester City



Pep Guardiola não acredita no título do Campeonato Inglês 2019/20. Treinador do Manchester City, o espanhol “jogou a toalha” e descartou a possibilidade de ganhar a terceira taça consecutiva da Premier League. Atualmente, sua equipe é a terceira colocada da tabela, com 14 pontos a menos o líder Liverpool.

“Não, não é realista pensar sobre isso. Uma equipe que tem os números que o Liverpool tem… por que deveríamos pensar sobre isso? Só estamos nos preparando para as competições eliminatórias e pensando na próxima temporada. Cada partida nos ajuda para a seguinte”, disse o comandante.

“A motivação é melhorar porque, quando melhoramos, vencemos partidas e é assim que vivemos melhor. É a melhor motivação para todos nós. Agora nos recuperamos por três dias e nos preparamos para o próximo jogo contra o Everton. É isso que precisamos fazer. (…) Os torcedores podem dizer ou fazer o que quiserem, mas não podem negar que a equipe nos últimos três anos foi incrível em todas as competições”, arrematou.

O Manchester City está classificado para as oitavas de final da Champions League, tendo o Real Madrid como adversário da fase eliminatória. Na semifinal da Copa da Liga, o adversário será o rival United.