Treinador do Leicester diz que jogadores apresentaram sintomas do coronavírus

Reprodução/Leicester Brendan Rodgers é o treinador do Leicester



Brendan Rodgers, treinador do Leicester, afirmou nesta quinta-feira (12) que alguns de seus comandados estão apresentando sintomas do novo coronavírus. Em entrevista coletiva, o técnico preferiu não nomear os possíveis infectados, mas informou que eles foram afastados do restante do grupo.

“Tivemos alguns jogadores que mostraram sintomas e sinais (de coronavírus). Seguimos procedimentos e (por precaução) eles foram mantidos afastados da equipe”, comentou Rodgers.

A pandemia do coronavírus fez com que diversos campeonatos fossem suspensos. A Premier League, entretanto, segue sem ser afetada. Para Rodgers, a paralisação do Campeonato Inglês seria lamentável, mas compreensível.

“É claro que, do ponto de vista do futebol, seria uma pena, mas a saúde pública é o aspecto mais importante em tudo isso”, opinou o experiente treinador.

“Trabalhar no futebol é ter essa agilidade para acompanhar o que está acontecendo no futebol. Somos guiados pelo futebol e pelas federações. Temos que continuar nosso trabalho e nos preparar normalmente”, continuou.

Realizando mais uma boa campanha no torneio nacional, o Leicester é o terceiro colocado da Premier League, com 53 pontos conquistados em 29 rodadas.