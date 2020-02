Treinador do PSG não garante Neymar contra o Dijon pela Copa da França

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar em ação pelo Paris Saint-Germain



Thomas Tuchel ainda não sabe se contará com Neymar na partida da próxima quarta-feira (12), contra o Dijon, fora de casa, válida pelas quartas de final da Copa da França. Hoje, em entrevista coletiva, o treinador do Paris Saint-Germain afirmou que conversará com os médicos do clube antes de tomar uma decisão a respeito do brasileiro.

“Ele tem que jogar quando estiver pronto. Vamos falar com os médicos, precisamos administrar os riscos. Ele esteve lesionado, temos que ser pacientes e tomar cuidado”, disse o técnico alemão.

Neymar sofreu uma pancada nas costas no último dia 1º de fevereiro, na goleada do PSG por 5 a 0 contra o Montpellier, em jogo realizado pelo Campeonato Francês.

Mesmo conseguindo continuar na partida, o atacante foi diagnosticado com uma leve lesão na costela e acabou perdendo os últimos dois compromissos do time parisiense, diante de Nantes e Lyon.

Treinando normalmente, Neymar corre contra o tempo para ficar 100% até a primeira partida das oitavas de final da Champions League, diante do Borussia Dortmund, na próxima terça-feira (18).