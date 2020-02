Treinador do PSG não garante retorno de Neymar na Champions League

EFE/Julien De Rosa Neymar atuando com a camisa do Paris Saint-Germain



Neymar pode ficar de fora da partida do Paris Saint-Germain diante do Borussia Dortmund, marcada para a próxima terça-feira (18), válida pelas oitavas de final da Champions League. Quem afirmou foi Thomas Tuchel, treinador do time parisiense, em entrevista coletiva após a vitória da equipe sobre o Dijon, ontem, pela Copa da França.

“Não posso dizer 100% que ele poderá jogar contra o Dortmund”, comentou o comandante alemão, depois do PSG aplicar 6 a 1 e avançar para a semifinal do torneio local.

Neymar sofreu uma lesão leve na costela no dia 1º de fevereiro, durante embate contra o Montpellier. Desde então, o astro perdeu três partidas do PSG, diante de Nantes, Lyon e Dijon.

Antes do primeiro duelo diante do Dortmund, o Paris ainda tem compromisso válido pelo Campeonato Francês. No sábad o(15), o desafio será contra o Amiens, fora de casa. Questionado se Neymar poderia participar do confronto, Tuchel falou que esta dúvida será respondida apenas na sexta-feira.

“Não sei, discutiremos e decidiremos na sexta-feira, o mais tarde possível. Você não pode arriscar sua condição física”, declarou.

O PSG vive grande fase na temporada ao colecionar nove vitórias consecutivas e liderar a Ligue 1 com muita folga.