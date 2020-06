Treinador do RB Leipzig admite saída de Werner: ‘Não há nada que eu possa fazer’

Kai Pfaffenbach/EFE Timo Werner anotou um hat-trick na goleada do RB Leipzig por 5 a 0 sobre o Mainz 05



Julian Naggelsmann, treinador do RB Leipzig, admitiu que deverá perder Timo Werner, um de seus principais jogadores, no final da temporada europeia. O atacante é cobiçado por gigantes clubes europeus, sendo Liverpool, Manchester United, Chelsea e Inter de Milão os principais interessados.

“Não há nada que possa fazer. Ele sabe o que tem aqui e o que penso dele, mas existem oportunidades que só aparecem uma vez na vida. Trata-se da vida dele, da carreira dele e só o Timo pode decidir o que é melhor”, comentou Naggelsmann, técnico que está fazendo bom trabalho no time alemão. “Não vou pedir todos os dias para ele ficar, não ia fazer bem a nenhum dos dois”, completou.

Werner, no entanto, não sairá a qualquer custa. Na semana passada, o presidente do RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, afirmou que ele não será negociado por menos de 55 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões), valor corresponde à multa rescisória do atleta.

Timo Werner está fazendo uma excelente temporada no Leipzig. Até o momento, ele soma 40 jogos, 31 gols e 12 assistências, sendo o vice-artilheiro da Bundesliga, atrás apenas de Robert Lewandowski.

Na última segunda-feira (1º), ele novamente se destacou ao marcar na goleada do Leipzig por 4 a 2 sobre o Colônia, fora de casa, no fechamento da 29ª rodada.