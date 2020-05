Treinador do Manchester United garante Pogba e Rashford recuperados no retorno do Inglês

EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Paul Pogba estava machucado antes da paralisação



O norueguês Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, afirmou nesta terça-feira (26) que o meia francês Paul Pogba e o atacante inglês Marcus Rashford estarão prontos para atuar, no momento em que o Campeonato Inglês for retomado da paralisação provocada pela pandemia da Covid-19.

“Estão bem, se juntaram aos treinamentos e já fizeram os mesmos trabalhos do restante dos jogadores. Não houve surpresas”, disse co comandante, em entrevista concedida aos veículos de comunicação dos Diabos Vermelhos.

Pogba não entra em campo desde 26 de dezembro do ano passado, quando se lesionou durante a vitória sobre o Newcastle por 4 a 1, pelo Campeonato Inglês. O jogador sofreu problema em um dos tornozelos e precisou passar por cirurgia.

Rashford, por sua vez, não entra em campo desde 11 de janeiro, quando contundiu as costas durante goleada sobre o Norwich por 4 a 0, também em partida pela competição nacional.

*Com EFE