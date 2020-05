Tribunal rejeita recursos contra fim do Campeonato Francês

Reprodução Bruno Guimarães, brasileiro que atua pelo Lyon, que moveu um dos recursos contra o fim do Francês



O Tribunal Administrativo de Paris rejeitou os recursos protocolados por times do Campeonato Francês contra o término antecidado do torneio, decretado pela Liga Francesa a 10 rodadas do final.

Lyon, Toulouse e Amiens se manifestaram contra o fim prematuro do torneio. Em nota, a Liga de Futebol Profissional afirmou que a decisão só poderia ser contestado pelo Conselho de Estado, que regula as entidades com jurisdição nacional no país.

“A Liga de Futebol Profissional recebeu com satisfação a rejeição dos recursos interpostos pelo Olympique Lyonnais, Amiens SC e Toulouse FC perante o juiz do processo do Tribunal Administrativo de Paris”, diz o texto.

Os três clubes não viviam bons momentos no torneio. O Lyon estava em 7º lugar, fora das competições europeias pela primeira vez em 23 anos. Toulouse e Amiens, nas 20ª e 19ª colocação, respectivamente, foram rebaixados.