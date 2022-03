Tuchel admite clima de incerteza após Chelsea ser colocado à venda: ‘Alguns têm medo’

O treinador falou sobre a tensão dentro dos Blues após a declaração de Roman Abramovich, feita na última quarta-feira, 2

EFE/EPA/Andy Rain Tuchel cumprimenta Pulisic em partida do Chelsea na Liga dos Campeões



Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 4, véspera do duelo do Chelsea contra o Burnley, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Questionado sobre as declarações de Roman Abramovich, que colocou o clube à venda na última quarta-feira, o técnico admitiu que a declaração do magnata russo gerou um clima de incerteza no elenco. Isto porque a saída do bilionário do comando dos Blues pode impactar as negociações de renovação com jogadores que estão em fim de contrato, além de uma mudança no departamento de futebol. “O ponto final é que não podemos ajudar, a realidade é essa. Você nunca sabe se vai ter um efeito positivo nas negociações ou negativo. Não podemos prever e eu não gostaria de prever cenários, porque isso é só perda de foco, mas todos têm situações diferentes e lidam de maneiras distintas (com a venda). Torço pela melhor saída. Chelsea é um clube forte e sempre vai ser. Pode afetar a temporada, mas temos que tomar cuidado sobre dar previsões”, declarou.

Tuchel também admitiu que se reuniu com o elenco, a comissão técnica, funcionários do futebol, o diretor esportivo Petr Cech (ex-jogador do Chelsea) e a diretora Marina Granovskaia após o anúncio de Abramovich. “Não vou comentar a respeito de especulações. Minha comunicação com o Petr e a Marina é excelente desde o primeiro dia. Não há dúvidas de que isso vai continuar assim pelos próximos dias, semanas ou meses, e espero que continue tudo bem pessoalmente. Se não, vamos ter que nos adaptar”, declarou Tuchel. “É claro que há incerteza, somos todos humanos, há 80 pessoas trabalhando, todos sentem isso de forma diferente. Alguns têm medo, outros ficam animados, outros tristes”, acrescentou.