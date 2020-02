Tuchel confirma retorno de Neymar contra o Dortmund na Champions

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar vai voltar a jogar um mata-mata de Champions após duas temporadas



Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, confirmou que Neymar estará em campo na próxima terça-feira (18), diante do Borussia Dortmund, fora de casa, em partida de ida válida pelas oitavas da Champions League. Em entrevista coletiva, na tarde de hoje (17), o técnico alemão afirmou que o atacante está recuperado de lesão.

“Neymar certamente jogará amanhã. Obviamente isso muda muito. Ele tem a capacidade de produzir coisas decisivas. Isso muda tudo para seus companheiros de equipe, traz confiança e criatividade”, disse Tuchel.

Neymar está fora de combate desde o dia 1º de fevereiro, quando atuou na goleada sobre o Montpellier e sofreu uma lesão de grau leve em uma das costelas, em jogo realizado pelo Campeonato Francês.

Ausente nos últimos quatro jogos do PSG, Neymar era dúvida para o duelo mais importante do time na temporada até o momento. A Champions League é a obsessão da equipe francesa, que nunca conquistou a taça.

Ao mesmo tempo, a partida diante dos alemães fará com que Neymar volte a disputar uma partida de mata-mata da Liga dos Campeões após mais de dois anos. A última vez aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2018, quando o atacante representou o PSG na derrota para o Real Madrid, nas oitavas de final do torneio.

Na temporada passada, Neymar estava em recuperação da lesão no quinto metatarso do pé direito quando viu de perto do PSG ser eliminado pelo Manchester United, em pleno Parque dos Príncipes.

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam a partir das 17 horas (de Brasília) no primeiro jogo entre as equipes. O jogo de volta está agendado para o dia 11 de março, em Paris.