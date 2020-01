Turco ex-Barcelona autoriza empresários a procurar clubes no Brasil; Flamengo e Palmeiras são preferência

Divulgação/Barcelona

O turco Arda Turan, do Barcelona e que está emprestado ao Basaksehir, da Turquia, pode ser o próximo europeu a vir jogar no Brasil. Segundo informações do jornal O Globo, o meia assinou com empresários brasileiros e está disposto a ouvir propostas de clubes do país. Palmeiras e Flamengo seriam as duas principais opções do jogador de 32 anos.

Arda Turan tem contrato com o Barcelona até o meio do ano e vai ficar livre no mercado depois disse. Os empresários que assinaram com o turco já tentam encaixar o meia no mercado brasileiro. Em contato com O Globo, os empresários se limitaram a dizer que, de fato, estão autorizados a procurar um clube para o jogador no Brasil, mas não revelaram eventuais interessados.

Os vencimentos de Arda Turan seriam padrão dos grandes nomes do futebol brasileiro. Apesar disso, poucos clubes estão em condições financeiras de arcar com o salário do turco.

Flamengo e Palmeiras não parecem no momento dispostos a fazerem loucuras no mercado. O Rubro-Negro já sinalizou que deseja contar com Thiago Maia e Pedro, além de Michael, Gustavo Henrique e Pedro Rocha, que já fecharam. Outros nomes não entram como prioridade. Já o Verdão vai dar mais espaço para a base nesse início de temporada e só depois analisará peças pontuais no mercado para encaixar no elenco.

O jornal aponta que a amizade com Filipe Luis, com quem jogou no Atlético de Madrid, teria sido um dos fatores que motivaram Turan a pensar em jogar no Brasil.