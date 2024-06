Turquia vence Geórgia na primeira rodada do grupo F da Euro 2024 com golaço de Arda Güler

Jóia de 19 anos do Real Madrid, Arda Güler marcou de fora da área e foi aplaudido de pé pela torcida turca

Alberto Pizzoli/AFP A Turquia venceu a Geórgia por 3 a 1, nesta terça-feira (18), na Eurocopa



A Turquia venceu a Geórgia por 3 a 1, nesta terça-feira (18), pela primeira rodada do grupo F da Eurocopa. A partida disputada no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, contou com bola na trave, gol anulado e um golaço de Arda Güler, promessa de 19 anos contratada pelo Real Madrid em 2023. Os turcos abriram o placar aos 25 minutos de jogo, com Mert Müldür, mas não abalou a equipe comandada pelo francês Willy Sagnol, que aos 32, empatou com Georges Mikautadze. Aos 20 minutos do segundo, Arda Güler acertou um belo chute de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Mamardashvili. Nos acréscimos, Muhammed Karem fechou o triunfo com o terceiro gol da Turquia.

Saiba quem é Arda Güler, eleito o melhor jogador da partida

O turco se destacou no Fenerbahçe, na temporada 22/23, período em que o técnico português Jorge Jesus (ex-Flamengo) comandou a equipe. Em julho de 2023, o Real Madrid, da Espanha, comprou o atleta por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 104 milhões). Apesar das lesões o deixarem longe dos gramados e permitindo que disputasse apenas 12 partidas no clube Merengue, o técnico Carlo Ancelotti garantiu a permanência da promessa na equipe: “Arda será um jogador muito importante para nós no futuro. Na há dúvidas de que ele ficará aqui no próximo ano”. A Turquia enfrentará Portugal no próximo sábado (22), às 13h, enquanto a Geórgia, a República Tcheca, também no sábado, às 10h.

Veja comemoração do gol