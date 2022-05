Uefa anuncia descontos especiais nos ingressos para a final da Liga dos Campeões

Ao todo, 75 pessoas estarão presentes no Stade de France, dia 28 de maio, para a grande final entre Liverpool e Real Madrid

Divulgação Final está marcada para o dia 28 de maio, em Paris



Cerca de 15 mil torcedores sortudos irão assistir à final da Liga dos Campeões 2021/22, entre Liverpool e Real Madrid, no dia 28 de maio, com valores baixos no Stade de France, em Paris. Em fevereiro, a Uefa anunciou que entregaria 5 mil entradas gratuitas para cada time finalista para agradecer os torcedores por seu apoio durante a pandemia. Porém, nesta quarta-feira, 04, a entidade informou que ao invés de disponibilizar as entradas gratuitas, irá oferecer descontos especiais para que mais pessoas sejam atendidas: ao todo 15.600 torcedores. Os ingressos da categoria 4 passam de 70 euros para 60 euros (R$ 318) e os de categoria 3 passam de 180 euros para 150 euros (R$ 795). As finais de Liga Europa, Conference League e Champions League feminina ainda terão os ingressos gratuitos.

O Real avisou a seus sócios nesta quinta-feira, 5, que a venda de ingressos começará em breve e que cada clube tem direito a 20 mil entradas. Apenas os associados merengues poderão adquirir os bilhetes, sendo seis por nome. Haverá fila para os pedidos, que começa nesta quinta-feira e vai até a próxima terça-feira no site oficial do clube. Ao todo, 52 mil presentes serão torcedores dos dois times e os outros 23 mil ainda não foram detalhados (perfazendo 75 mil ocupantes do estádio).