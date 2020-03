Uefa deve suspender a Champions League e adiar a Eurocopa para 2021, diz jornal

EFEEFE/EPA/PETER POWELL O Atlético de Madri eliminou o Liverpool na Champions League



A Uefa deverá suspender a Champions League e a Europa League, além de adiar a Eurocopa para 2021. As informações foram publicadas pelo jornal “L’Equipe”, da França, na manhã desta quinta-feira (12). O motivo das decisões está ligado ao surto de coronavírus no mundo.

Segundo o jornal francês, as entidades europeias serão comunicadas sobre as decisões na próxima terça-feira (17), em reunião que será realizada por videoconferência. A própria Uefa informou que o debate acontecerá neste dia.

“A UEFA convidou representações das 55 federações-membro, juntamente com a administração da Associação Europeia de Clubes e Campeonatos Europeus e um representante da FIFPro (associação de jogadores) , para participar reuniões de videoconferência na terça-feira, 17 de março, para discutir a resposta do futebol europeu a este evento. Os debates abrangerão todas as competições nacionais e europeias, incluindo a Euro 2020”, comunicou a entidade.

Principal competição de clubes do “Velho Continente”, a Liga dos Campeões encontra-se na fase de oitavas de final. Nesta semana, partidas do torneio foram realizadas com os portões fechados.

Já a Eurocopa está programada para acontecer na metade deste ano, entre junho e julho, em campeonato que terá sedes espalhadas pela Europa.