UEFA divulga seleção do ano de 2019 com cinco jogadores do Liverpool

Divulgação LFC Alisson



A UEFA divulgou a lista com os 11 ideais do ano de 2019 eleitos por voto popular. Como esperado, o destaque ficou para o Liverpool, com cinco jogadores no time. Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Roberton e Sadio Mané representaram o atual campeão da Champions League.

Alisson, considerado o melhor goleiro do mundo na atualidade, compõe a lista da UEFA pela primeira vez. O jogador do Liverpool foi o único brasileiro no time ideal de 2019.

O Barcelona contou com as presenças de De Jong e Messi. Cristiano Ronaldo e Lewandowski completaram o 11 ideal da UEFA. CR7 lidera o número de indicações seguidas na lista, com 14. Messi tem 12.

O time ideal da UEFA em 2019 é: Alisson; Alexander-Arnold, De Ligt, Van Dijk e Robertson; De Jong e De Bruyne; Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Mané