Uefa e Conmebol avançam no plano de retomar duelo intercontinental de clubes

Reprodução/Conmebol Presidente da Conmebol e Uefa assinaram acordo



As autoridades gestoras do futebol na Europa e na América do Sul avançaram nesta quarta-feira nas negociações para a retomada dos confrontos entre os clubes dos continentes. A ideia foi debatida durante uma reunião na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, realizada com a intenção de estreitar laços entre a Conmebol e a entidade europeia.

Ainda que sem a chancela oficial da Fifa, o confronto entre os vencedores da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa foi disputado entre 1960 a 2004, ficando conhecido como Mundial Interclubes ou Copa Intercontinental.

Em comunicado, a Conmebol explicou que esse foi um dos acordos alcançados na reunião. A ideia, inclusive, é que o confronto não se restrinja ao futebol profissional masculino. E a possibilidade continuará sendo discutida nos próximos dias.

“A possível criação de competições intercontinentais entre europeus e sul-americanas para uma variedade de grupos de idade e tanto femininas quanto masculinas foi discutida e será examinada por um comitê conjunto da Uefa e da Conmebol nos próximos meses”, afirmou a Conmebol.

O fim da disputa do confronto tem relação com a criação do Mundial de Clubes pela Fifa. A competição, que envolve representantes de todos os continentes, vem sendo disputada ininterruptamente e com uma edição por ano desde 2005 – o primeiro torneio foi em 2000.

Embora com algumas exceções, a disputa do Mundial costumeiramente costuma ter a final disputada entre clubes da Europa e da América, como em 2019, quando o Liverpool superou o Flamengo em dezembro. A Fifa, porém, decidiu reformular o torneio, que a partir de 2021 vai ser realizado a cada quatro anos e com a presença de 24 participantes – atualmente, são apenas sete.

“A Uefa e a Conmebol têm uma longa história e tradição juntas, especialmente através de competições épicas e emocionantes, como o Troféu Artemio Franchi e a Taça Intercontinental. O acordo de hoje representa um primeiro passo para permitir que a Uefa e a Conmebol cooperem estreitamente, para que possamos compartilhar experiências e conhecimentos para o desenvolvimento do jogo em ambos os continentes. Gostaria de agradecer ao Conselho da Conmebol por nos visitar e pelas muitas boas ideias que trouxeram”, disse Aleksander Ceferin, o presidente da Uefa.

No encontro, além de discutir a retomada do confronto intercontinental, Uefa e Conmebol também abriram a possibilidade de árbitros da Conmebol trabalharem em jogos da fase de grupos da Eurocopa em junho, assim como juízes europeus serem escalados em duelos da Copa América.

“Estamos trabalhando nisso há meses para ter uma reunião muito construtiva e proveitosa hoje, e estou satisfeito por a Conmebol e a Uefa concordarem em cooperar mais em uma variedade de questões. Juntos, podemos fazer muito pelo desenvolvimento do futebol e espero ansiosamente por essa colaboração aprimorada. Este é apenas o começo”, comentou Alejandro Domínguez, o presidente da Conmebol.

*Com informações do Estadão Conteúdo