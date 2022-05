Uefa exclui seleção e clubes da Rússia de todas competições europeias da temporada 2022/23

Além disso, a entidade também declarou não elegível a candidatura apresentada pela União de Futebol da Rússia (FUR) para acolher a Eurocopa-2028 ou a Eurocopa-2032.

A Uefa anunciou na tarde desta segunda-feira, 2, que decidiu excluir a Rússia de todas as suas competições da temporada 2022/2023. A medida, que está em vigor desde o início da invasão à Ucrânia, atinge times masculinos e femininos em diferentes categorias, assim como equipes de futsal. Além disso, a entidade também declarou não elegível a candidatura apresentada pela União de Futebol da Rússia (FUR) para acolher a Eurocopa-2028 ou a Eurocopa-2032. De acordo com a Uefa, as definições visam “assegurar a sua realização tranquila num ambiente seguro e protegido para todos os interessados.”

Com a decisão, a seleção russa de futebol masculino não participará do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações e ficará automaticamente em quarto lugar neste grupo, sendo rebaixado ao final da fase de grupos. A seleção feminina, por sua vez, não jogará a Eurocopa, agendada entre 6 e 31 de julho, em Inglaterra, e será substituída por Portugal. Já na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga da Conferência, nenhum clube russo poderá participar. O mesmo vale para as competições juniores, como a Youth League, além dos torneios de futsal organizados pela Uefa.