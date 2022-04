UEFA quer transformar fase final da Liga dos Campeões em ‘Final Four’, diz jornal

Ideia da entidade e promover as mudanças a partir da temporada 2024/25

A UEFA pretende mudar as regras da fase eliminatória da Liga dos Campeões a partir de 2024. Segundo o site The Times, a entidade pretende estender a fase de grupos para quatro equipes e quatro partidas para cada, além de transformar a semifinal em ‘Final Four’, no estilo americano, em que os clubes se enfrentariam em jogo único, dias antes da final, em evento de uma semana, assim como aconteceu no ‘super agosto’ de 2020 logo após a paralisação da pandemia. Todos os jogos aconteceriam na mesma cidade. Apesar de ter menos receita de direitos de transmissão, o novo formato pode aumentar a receita nas cidades. Nesta temporada uma das novidades já foi implementada com a ausência do gol fora de casa na fase eliminatória. Segundo a publicação, as mudanças são uma resposta para os clubes depois do fracasso da Superliga.