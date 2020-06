United vence Sheffield e continua brigando por uma vaga na Liga dos Campeões

EFE/EPA/Michael Steele Martial marcou os três gols da vitória do United em Old Trafford



O Manchester United fez sua parte para continuar na briga pela classificação para a próxima Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o time de Ole Gunnar Solsljaer derrotou o Sheffield United por 3 a 0 em Old Trafford, e ficou mais perto da zona que dá acesso à principal competição do continente. O francês Anthony Martial marcou as três vezes.

Com a vitória, o time chegou aos 49 pontos e se manteve na quinta colocação. A Inglaterra pode enviar quatro times ao torneio, e o quarto lugar é ocupado pelo Chelsea, que tem 51 pontos e um jogo a menos. A partida é justamente contra o rival Manchester City na próxima quinta-feira, em Londres.

O Sheffield briga contra o próprio United pela vaga nas competições, mas perde espaço com o resultado. Parado nos 44 pontos, permanece na oitava colocação.

Martial encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 10 minutos, de perna esquerda, após assistência de Rashford, ele abriu o placar. O segundo veio depois de um cruzamento rasteiro de Wan-Bissaka.

Na segunda etapa, em jogada construída junto com Bruno Fernandes e Rashford, o francês ampliou o placar com uma cavadinha.

Outros jogos da rodada

Na cola do United está o Wolverhampton, também com 49 pontos, mas em sexto lugar em razão dos critérios de desempate, apís derrotar o Bournemouth por 1 a 0. O gol foi marcado pelo mexicano Raul Jimenez. O visitante segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 27 pontos.

O Aston Villa empatou em 1 a 1 com o Newcastle e perdeu a chance de sair da zona da degola. O time de Birmingham está com os mesmos 27 pontos de Bournemouth e West Ham, mas na 19ª colocação. O Newcastle está em 13º lugar, com 39.

Por fim, o Norwich foi derrotado em casa pelo Everton por 1 a 0, se segue na lanterna, com 21 pontos. O time de Liverpool venceu com um gol de Michael Kane, e subiu para a 10ª colocação, com 41 pontos.

