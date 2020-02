Vai voltar? Neymar viaja com grupo do PSG para duelo contra o Dortmund na Champions

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar durante partida do Paris Saint-Germain



O Paris Saint-Germain anunciou, na manhã desta segunda-feira (17), que o atacante Neymar vai viajar com o restante do elenco para a partida de amanhã diante do Borussia Dortmund, fora de casa, válida pelas oitavas de final da Champions League. Desta forma, aumenta a expectativa pelo retorno do atacante na equipe principal.

Neymar não entra em campo pelo PSG desde o dia 1º de fevereiro, quando participou da goleada por 5 a 0 sobre o Montpellier, mas deixou a partida sentindo dores nas costelas. Logo após o confronto, foi detectada uma lesão de grau leve na região, que tirou o astro dos gramados pelas quatro partidas seguintes.

Fora das vitórias sobre Nantes, Lyon e Dijon, além do empate contra o Amiens, Neymar deve retornar justamente no principal embate do PSG na temporada. Assim, ele poderá voltar a disputar um mata-mata de Champions após mais de dois anos.

No dia 14 de fevereiro de 2018, Neymar participou da derrota do PSG para o Real Madrid, em confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ausente devido uma contusão, ele perdeu o jogo de volta, que selou a desclassificação dos franceses no torneio.

Já na temporada seguinte, o brasileiro novamente esteve lesionado e viu o PSG deixar a Champions após cair em casa para o Manchester United.

PSG e Borussia Dortmund fazem o primeiro jogo na terça-feira (18), às 17h (de Brasília), na Alemanha. A volta está agendada para o dia 11 de março, no Parque dos Príncipes, na França.