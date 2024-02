Valencia proíbe Netflix de filmar documentário sobre Vinicius Júnior

Clube reclama que tem sido alvo de difamação após seus torcedores insultarem o craque brasileiro com gestos e ofensas racistas durante jogo de 2023

Biel Alino/EFE - 21/05/2023 Vinicius Júnior aponta para a torcida do Valencia após ser vítima de insultos racistas



O Valencia proibiu a entrada da Netflix no estádio Mestalla para filmar um documentário sobre Vinicius Júnior. A equipe de produção pretendia captar imagens do jogador durante o jogo do Real Madrid na cidade de Valência, mas foi impedida de entrar no local. Segundo fontes do clube, a decisão de vetar as filmagens foi tomada internamente. Normalmente, o acesso de equipes de mídia é gerenciado pela La Liga. No entanto, o Valencia decidiu proibir especificamente a entrada da equipe da Conspiração, uma das principais produtoras do Brasil. A empresa está envolvida na realização do documentário sobre Vinicius Júnior em parceria com a Netflix. A medida do clube espanhol reflete a preocupação com o uso do material gravado no estádio, especialmente devido aos casos de racismo contra o jogador brasileiro.

O Valencia já enfrentou problemas relacionados a ofensas racistas contra Vinicius Júnior em partidas anteriores. Em um jogo em 2023, insultos levaram à expulsão de três torcedores que fizeram gestos preconceituosos para o atacante. A produtora responsável pelo documentário possui uma equipe na Europa e pretendia realizar entrevistas com representantes do clube durante a visita a Valência, incluindo o atacante Hugo Duro. O pedido foi negado. Os incidentes de racismo contra Vini não se limitam à cidade valenciana. O jogador já foi alvo de ofensas em outros estádios na Espanha, como Sevilla e Barcelona. A torcida do Valencia, assim como a diretoria, alega que o clube tem sido alvo de difamação liderada pelo jogador. Recentemente, um grupo de torcedores fez uma música desafiando o atacante e questionando sua postura em relação aos episódios de racismo.

