Valencia promete banir torcedores que praticaram racismo contra Vinicius Júnior

Clube disse que já identificou um torcedor e que está analisando imagens do Estádio de Mestalla para encontrar outros infratores

EFE/ Kai Forsterling Vinicius Júnior foi alvo de racismo durante partida entre Real Madrid e Valencia



O Valencia emitiu um comunicado, na manhã desta segunda-feira, 22, para se pronunciar sobre os cânticos racistas contra Vinicius Júnior, no último domingo, em duelo diante do Real Madrid. Em nota, o clube lamentou o incidente, condenou os atos preconceituosos, afirmou que já identificou um torcedor e que está analisando imagens do Estádio de Mestalla para encontrar outros infratores. Em nota, a diretoria ainda prometeu que irá banir os responsáveis para “sempre”. “Desde o momento dos fatos, todas as gravações disponíveis estão sendo analisadas, trabalhando o mais rápido possível para esclarecer o ocorrido, a fim de agir com rapidez e contundência. O Valencia CF já procedeu à abertura de processo disciplinar, aplicará a máxima severidade contra os torcedores envolvidos, expulsando-os do estádio para sempre e colabora com a polícia e as autoridades competentes para esclarecer”, informou.

No texto, o Valencia ressaltou seus valores e ainda lembrou que expulsou um torcedor do estádio por fazer um gesto fascista durante uma partida. O clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não tem lugar no futebol e na sociedade e que não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus torcedores. Dessa forma, reafirmamos nossa posição contra o racismo agindo com a mesma contundência de 2019, quando um torcedor que fez gestos fascistas e saudações aos torcedores do Arsenal durante a partida da Uefa Europa League foi expulso para sempre”, declarou. Após ser alvo de racismo antes e durante a partida, Vinicius Júnior viu a partida ser paralisada, mas os cânticos preconceituosos continuarem. Irritado, o brasileiro ainda acabou sendo expulso do jogo, que terminou com vitória do time da casa.

Confira a nota na íntegra abaixo:

O Clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não cabe no futebol e não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus adeptos.

Valencia CF, em seu compromisso permanente contra o racismo e a violência em todas as suas formas, informa que a polícia identificou um torcedor que fez gestos racistas contra Vinícius Jr no jogo da 35ª rodada contra o Real Madrid, disputado no Camp de Mestalla, e trabalhos estão sendo feitos de maneira coordenada para confirmar a identidade de outros possíveis implicados.

Desde o momento dos fatos, todas as gravações disponíveis estão sendo analisadas, trabalhando o mais rápido possível para esclarecer o ocorrido, a fim de agir com rapidez e contundência.

O Valencia CF já procedeu à abertura de processo disciplinar, aplicará a máxima severidade contra os adeptos envolvidos, expulsando-os do estádio para sempre e colabora com a Polícia e as autoridades competentes para esclarecer o caso.

O Clube condena veementemente este tipo de comportamento, que não tem lugar no futebol e na sociedade e que não corresponde aos valores do Valencia CF e dos seus adeptos.

Dessa forma, reafirmamos nossa posição contra o racismo agindo com a mesma contundência de 2019, quando um torcedor que fez gestos fascistas e saudações aos torcedores do Arsenal durante a partida da UEFA Europa League foi expulso para sempre.