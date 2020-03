Van Persie é anunciado como novo técnico de atacantes do Feyenoord

AFP Van Persie brilhou na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil



O ex-atacante holandês Robin van Persie retornará ao Feyenoord, clube em que iniciou e terminou a carreira como jogador, para trabalhar como treinador dos atacantes do elenco da equipe principal.

A contratação foi confirmada nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, pelo técnico do time de Roterdã, o veterano Dick Advocaat, que já tinha comandado o agora integrante da comissão que lidera, no Fenerbahce e na seleção da Holanda.

De acordo com as primeiras informações, Van Persie trabalhará com os jogadores uma vez por semana. Um dos primeiros desafios impostos ao ex-jogador será auxiliar na evolução de Robert Bozenik, atacante de 20 anos, recém-contratado junto ao Zilina, da Eslováquia.

“Bozenik precisa melhorar, atrair mais atenção dos companheiros. Suas corridas podem ser melhores e pode cair bem a ajuda de Van Persie”, disse Advocaat, após a vitória do Feyenoord sobre o NAC Breda por 7 a 1, pela semifinal da Copa da Holanda.

O ex-atacante, que se profissionalizou pelo time de Roterdã, em 2001, encerrou a carreira no clube de origem em maio do ano passado. Atualmente, o também ex-Arsenal e Manchester United vinha atuando como comentarista.

*Com informações da EFE