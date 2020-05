Van Persie revela ter levado tapa na cara de Van Gaal na Copa de 2014: ‘Fiquei em choque’

Mohamed Messara/EFE Robin Van Persie foi o capitão da Holanda na Copa do Mundo de 2014



Ex-atacante de Arsenal e Manchester United, Robin Van Persie abriu o jogo e revelou uma curiosa história envolvendo a participação da Holanda na Copa do Mundo de 2014. Em entrevista ao livro LVG – O técnico e a Pessoa Total, uma biografia sobre o treinador Louis Van Gaal, Van Persie contou que levou um tapa na cara do técnico durante o torneio realizado no Brasil.

Tudo aconteceu durante o jogo entre Holanda e Costa Rica, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final. Após o empate por 0 a 0 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação e seguiu sem gols. Até que Van Gaal decidiu substituir Van Persie, que sentia cãibras. O atacante, no entanto, recusou-se a deixar o campo e revoltou o treinador.

“Quando a prorrogação terminou e nos juntamos perto da linha lateral, ele chegou perto de mim e de repente me deu um tapa. Bang! Ele me deu um tapa de mão aberta e disse, com raiva: ‘nunca mais faça isso de novo’. Fiquei em choque. Ele disse para eu seguir em frente e garantir que converteria o pênalti”, revelou Van Persie.

Para a sorte dele, o atacante converteu o primeiro pênalti da Holanda, que eliminou a Costa Rica e avançou às semifinais.

Naquele mesmo jogo, outro fato envolvendo Van Gaal chamou a atenção: em atitude pouco comum, o treinador tirou o goleiro Jasper Cillessen de campo e o substituiu pelo reserva Tim Krul poucos segundos antes da disputa por pênaltis. O então arqueiro do Newcastle brilhou, defendeu duas cobranças e foi o herói da vitória holandesa por 4 a 3.