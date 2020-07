Vardy marca 23 gols no Inglês e recebe Chuteira de Ouro pela primeira vez

O atacante do Leicester superou Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e Danny Ings, do Southampton, ambos autores de 22 gols.

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Vardy marcou 23 vezes no Campeonato Inglês 2019/20



O atacante Jamie Vardy, do Leicester, recebeu a Chuteira de Ouro do Campeonato Inglês 2019/20, neste domingo (26), ao terminar o torneio como artilheiro, com 23 gols marcados. Na disputa pela artilharia, Vardy superou Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e Danny Ings, do Southampton, ambos autores de 22 gols.

Mais abaixo ficaram Raheem Sterling, do Manchester City, com 20; Mohamed Salah, do Liverpool, com 19; e Harry Kane, do Tottenham, e Sadio Mané, do Liverpool, ambos com 18. Vardy é o oitavo jogador inglês a levar o prêmio em toda a história da Premier League, e o primeiro desde Harry Kane, artilheiro da temporada 2016-2017.