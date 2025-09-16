Vélez Sársfield x Racing: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan Vélez Sarsfield e Racing se enfrentam pela Libertadores



Vélez Sársfield e Racing se enfrentam nesta terça-feira (16), em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui