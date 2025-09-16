Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Vélez Sársfield x Racing: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Vélez Sársfield x Racing: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 16/09/2025 18h42 - Atualizado em 16/09/2025 18h43
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Vélez Sarsfield x Racing Vélez Sarsfield e Racing se enfrentam pela Libertadores

Vélez Sársfield e Racing se enfrentam nesta terça-feira (16), em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >