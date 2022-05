Venda de ingressos falsos causou confusão na final da Liga dos Campeões, diz governo francês

Torcedores pularam grades e invadiram o Stade de France, onde Real Madrid e Liverpool disputaram o título de campeão europeu; clube espanhol venceu a competição por 1 a 0

THOMAS COEX / AFP - 28/05/2022 Fãs tentaram entrar no Stade de France - palco da final da Liga do Campeões no último sábado - sem ingressos; houve invasão por parte de alguns torcedores



Gérald Darmanin, ministro francês do Interior, alegou em coletiva de imprensa junto com a ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra e representantes da Uefa nesta segunda-feira, 30, que a confusão do lado de fora do Stade de France – palco da final da Liga do Campeões no último sábado – foi causada pela venda de ingressos falsos. Segundo o governista, foram de 30 a 40 mil torcedores ingleses que desejavam entrar no estádio sem ingresso ou com entradas falsificadas. “O que foi constatado foi uma fraude de massa e organizada de falsas entradas: 70% de ingresso falsos encontradas na primeira barreira e 15% na segunda”, informou. A UEFA – União das Associações Europeias de Futebol – também confirmou que um grande número de fãs sem ingressos causaram o bloqueio nas catracas que davam acesso às arquibancadas. Amélie ressaltou que quase 3 mil pessoas que tinham entradas não puderam assistir ao jogo no estádio e solicitou que estes sejam compensados pela impossibilidade de entrar no palco da finalíssima disputada entre Liverpool e Real Madrid.