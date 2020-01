Vexame: Atlético de Madrid é eliminado da Copa do Rei por time da 3ª divisão

EFE / J. Casares.

A quinta-feira (23) foi de “zebras” na fase 16 avos de final da Copa do Rei, com a surpreendente eliminação do Atlético de Madrid, que levou uma virada de 2 a 1 do modesto Cultural Leonesa, da terceira divisão, e a queda do Celta de Vigo, que foi superado pelo Mirandés, da segundona.

Ambas as partidas foram definidas na prorrogação, na qual ambos os times da elite do futebol espanhol, que jogaram fora de casa, acabaram ficando sem as vagas para as oitavas de final.

Em León, após um primeiro tempo sem gols, Ángel Correa recebeu de João Félix e abriu o placar para o time colchonero aos 17 minutos. No entanto, a sete minutos para o fim do jogo, Julen Castañeda deixou tudo igual e forçou o tempo extra. Na segunda etapa da prorrogação, Sergio Benito fez o gol que tirou o Atlético da disputa.

Já no município de Miranda de Ebro, foi o time da casa que saiu na frente, em cobrança de pênalti do atacante brasileiro Matheus Barrozo, aos 28 do primeiro tempo.

Com 20 minutos jogados na segunda etapa, Sisto empatou o duelo após assistência de Rafinha, que havia começado a partida no banco de reservas e acabou sendo expulso na segunda parte da prorrogação. Pouco após o brasileiro levar o cartão vermelho, Antonio Sánchez balançou a rede e sacramentou o grande feito do Mirandés