Vidal, Isla, Aránguiz… Gary Mendel recomenda jogadores para o Boca Juniors

Reprodução/Twitter Arturo Vidal atualmente defende o Barcelona



O zagueiro Gary Mendel, chileno que atua no Bologna, revelou que seu compatriota Arturo Vidal, do Barcelona, deseja atuar pelo Boca Juniors.

“Arturo gostaria de jogar pelo Boca com ou sem mim. Ele ama o Boca e acompanha o clube nas redes sociais. É o único que ele segue a Argentina e está morrendo de vontade de ir”, declarou entrevista à emissora argentina “Rádio Continental”. “O Boca tem uma magnitude na Europa que você não pode imaginar. O italiano conhece o Boca, não o River”, completou.

Mendel vestiu a camisa xeneize entre 2009 e 2019. Questionada sobre um possível retorno, ele afirmou que ainda tem contrato de dois anos com o time da Itália, e pretende cumpro-lo. Admitiu, porém, que conversa com Juan Román Riquelme, ex-meia e atual diretor esportivo do Boca.

“Mesmo sabendo como é, em um momento eles te amam e no outro te odeiam. Tudo muda. Eu falo muito com Riquelme, uma vez por semana. Ele me propôs que voltasse. Quando fui, eu era muito jovem e não via a dimensão do que era o Boca. Seria um sonho voltar”, admitiu.

Além de Vidal, Mendel disse que o lateral-direito Mauricio Isla, atual jogador do Fenerbahçe, e o volante Charles Aránguiz, do Bayer Leverkusen, também poderiam defender o clube de La Bombonera. “Eu vejo Isla no Boca, passei o número (de telefone) para ROman conversar”, revelou. “Sei que eles (diretoria do Boca) falaram com Aránguiz em janeiro”, contou, sem dar mais detalhes.

* Com EFE