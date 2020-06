Villareal supera Mallorca e entra na zona da Liga Europa; Getafe e Espanyol ficam no 0 a 0

EFE / Domenech Castelló Em estádio sem torcida, Villareal superou o Mallorca



O Villareal venceu o Mallorca por 1 a 0 nesta terça-feira, no Estádio de la Cerámica, e assumiu a sétima posição do Campeonato Espanhol, a última a classificar para a próxima edição da Liga Europa.

Já o Getafe, que aspira a classificação para a Liga dos Campeões, não saiu do 0 a 0 com o Espanyol, e desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação.

O Estádio de la Cerámica voltou a receber uma partida de futebol após 100 dias, desta vez sem público, devido às medidas de prevenção ao coronavírus. Mesmo sem o apoio dos seus torcedores, o time da casa levou a melhor graças ao gol marcado por Bacca, aos 16 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com Chukweze pela direita. O jogador serviu o colombiano, que arrematou com frieza para o fundo da rede.

A vitória fez com que o Villareal deixasse Valencia e Granada para trás, e assumisse a sétima posição com 44 pontos. Já o Mallorca abre a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 25.

No Coliseum Alfonso Pérez, o Getafe recebeu o Espanyol e perdeu a chance de ficar entre os quatro colocados. O time continua em quinto lugar, com os mesmos 47 pontos do Real Sociedad, que leva a melhor no saldo de gols.

O Espanyol atuou com um jogador a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo, devido à expulsão de Espinosa, deixou a lanterna nas mãos do Leganés e agora é o 19º, com 24 pontos.

* Com EFE