Técnico André Villas-Boas diz que continua no Olympique de Marselha

Reprodução Villas-Boas confirmou que vai permanecer no Olympique



O português André Villas-Boas confirmou que decidiu continuar no Olympique de Marselha na próxima temporada e completar o ano restante de contrato, que termina em junho de 2021.

O treinador havia demonstrado interesse em deixar o clube após a demissão do diretor Andoni Zubizarreta, mas de acordo com informações da imprensa francesa, o apoio dos torcedores foi fundamental para sua decisão.

O jornal L’Équipe e a rádio RMC noticiaram que Villas-Boas quer terminar o segundo ano de contrato com o vice-campeão francês. O campeonato foi encerrado precocemente por causa da pandemia de coronavírus.

No dia 10 de maio, o clube oficializou a saída de Zubizarreta, fato que deu início aos rumores sobre a demissão do treinador, pois ele havia deixado claro que sua continuidade estava ligada à do dirigente espanhol.

Na tentativa de convencê-lo a ficar, o clube propôs a prorrogação do contrato por mais duas temporadas, mas o técnico disse à RMC que só seguirá por mais um ano, para disputar a Liga dos Campeões com o elenco.

* Com EFE