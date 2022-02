Vingança? Jorginho revela que foi rejeitado nas categorias de base do Palmeiras

Às vésperas da final do Mundial de Clubes, jogador do Chelsea afirmou que a lembrança serve como motivação para o jogo contra o Palmeiras

Chelsea/ Divulgação Jorginho afirma que Chelsea precisa se preparar para conter o ímpeto palmeirense na final do Mundial de Clubes



O meio campista do Chelsea, Jorginho, revelou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 11, que possui uma ligação com o Palmeiras, seu adversário neste sábado, 12, pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Segundo o ítalo-brasileiro, o clube palestrino o rejeitou durante testes para entrar nas categorias de base do clube. “A ligação que eu tenho com o Palmeiras é que tentei entrar no clube com 12 anos, mas não passei [nos testes]. Essa é a única memória que tenho do Palmeiras. Após 18 anos, iremos competir pelo título do Mundial de Clubes. É louco, mas é por isso que o futebol é bonito. Tudo acontece por uma razão. E como é o futebol né… Hoje estamos aqui disputando uma final de Mundial. É irônico, e o futebol é lindo por isso. Tudo acontece por um motivo e foi melhor isso. Sempre busco qualquer coisa pra me dar motivação e energia para lutar, e esse é mais um motivo.”

O atleta brasileiro e naturalizado italiano também ressaltou que o clube inglês precisará ser humilde e entrar focado para o jogo contra o Palmeiras para poder sagrar-se campeão mundial. “Cada um tem o seu direito de opinião. Se as pessoas acreditam que o Palmeiras é o favorito para esse time, faz parte do jogo, faz parte do futebol. Amanhã é um jogo onde tudo pode acontecer. Internamente, respeitamos o Palmeiras, pois o clube não chegou aqui por acaso. fez uma excelente campanha e ganhou um título importante [a Libertadores da América]. Tudo pode acontecer, mas o maior erro é entrar em campo achando que é o favorito.”