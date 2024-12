Vini Jr. brilha, Real Madrid faz 3 no Pachuca e se sagra campeão da Copa Intercontinental

Time mexicano havia sido o algoz do Botafogo nas quartas de final; show do brasileiro acontece apenas um dia após ele ser eleito o melhor jogador do mundo na premiação da Fifa, que também aconteceu em Doha

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Até 2023, o torneio disputado anualmente era chamado de Mundial de Clubes



O talento brasileiro garantiu ao Real Madrid seu nono título mundial. Um gol e uma assistência de Vinícius Júnior, além de um golaço de Rodrygo, ajudaram o time espanhol a construir uma vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, no estádio de Lusail, em Doha. O time mexicano havia sido o algoz do Botafogo nas quartas de final. O show de Vini Jr. acontece apenas um dia após ele ser eleito o melhor jogador do mundo na premiação da Fifa, o The Best. A cerimônia aconteceu também em Doha. Com o troféu, o atacante encerrou um jejum de 17 anos sem uma honraria deste nível no futebol para um atleta brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até 2023, o torneio disputado anualmente era chamado de Mundial de Clubes, mas a mudança de nome não tira do time vencedor a designação de campeão do mundo. A diferença é que agora há um novo campeonato com o nome de Mundial, que será disputado pela primeira vez entre junho e julho de 2025, em formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções. O próprio Real Madrid e os brasileiros Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense estarão na disputa. O Pachuca se mostrou, mais uma vez, um time bastante sólido. Corajoso nos minutos iniciais, conseguiu construir jogadas ofensivas interessantes e colocou a defesa madrilenha em risco em mais de uma oportunidade.

Como era de se esperar, com o tempo, o time mexicano passou a ter mais dificuldades de ficar com a bola e foi empurrado ao campo de defesa pela equipe espanhola. O comportamento defensivo dos comandados de Guillermo Almada também foi bravo e admirável frente a toda a qualidade técnica merengue. Houve resistência e capacidade para articular contra-ataques, mas não foi encontrada nenhuma receita para combater o talento de Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo segundo a Fifa, e seus companheiros.

Passes trocados com qualidade levaram o Real Madrid a abrir o placar. A bola saiu de Valverde para Bellingham jogar dentro da área, onde Vini pedalou para tirar o goleiro Carlos Moreno e rolou para Mbappé chutar para o gol vazio. Nos minutos seguintes ao gol, até o intervalo, o time espanhol teve oportunidades de ampliar a diferença, mas não as aproveitou. O segundo tempo começou com o Pachuca ensaiando uma reação, mas logo Rodrygo cortou a esperança mexicana, ao balança em frente ao marcador, perto da área e bater colocado, de direita, para colocar a bola na rede, com apenas oito minutos de bola rolando.

Em desvantagem, o time do México teve seus momentos de coragem e colocou Courtois para trabalhar em finalizações de Bryan González e Rondón. O Real Madrid, contudo, não deixou que os adversários continuassem à vontade com a bola nos pés e voltou a comandar as ações ofensivas. O terceiro gol saiu de uma cobrança de pênalti de Vini Jr. A penalidade foi marcada depois que o árbitro Jesus Valenzuela foi chamado para revisar no VAR o lance de uma possível entrada de Idrissi em Lucas Vázquez.

Ficha técnica:

REAL MADRID 3 X 0 PACHUCA

REAL MADRID – Courtois; Lucas Vázquez (Asencio), Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Valverde, Camavinga (Ceballos) e Bellingham (Arda Güller); Rodrygo (Modric), Mbappé (Brahim Díaz) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

PACHUCA – Carlos Moreno; Luis Rodríguez (Carlos Sánchez), Barreto, Micolta e Bryan González; Montiel, Pedraza, Bautista (Ángel Mena), Deossa (Sergio Hernández) e Idrissi (Alexéi Domínguez); Rondón. Técnico: Guillermo Almada.

GOLS – Mbappé, aos 36 minutos do primeiro tempo. Rodrygo, aos 8, e Vinícius Júnior (pênalti), aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedraza e Rondón (Pachuca).

ÁRBITRO – Jesus Valenzuela (VEN).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 67.249 pessoas.

LOCAL – Estádio de Lusail, em Doha, no Catar.