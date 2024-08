Vini Jr marca o gol de número 50 no Campeonato Espanhol e segue em busca de recorde de Ronaldo

Brasileiro com mais gols na competição, Ronaldo tem 83 gol em 127 partidas

EFE/EPA/FILIP SINGER Vinicius Junior, do Real Madrid, comemora depois de marcar o empate por 2 a 2 durante a semifinal da Liga dos Campeões da UEFA



O atacante Vinícius Jr marcou nesta quinta-feira seu 50º gol no Campeonato Espanhol, ao sacramentar o empate em 1 a 1 com o Las Palmas, pela terceira rodada. Fora de casa, o Real Madrid viu o time mandante abrir o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com Alberto Moleiro. Na segunda etapa, aos 24 minutos, o árbitro assinalou toque de mão na área e Vini converteu o pênalti que igualou a disputa. Depois de ter superado o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, autor de 42 gols no Campeonato Espanhol, Vini – que já disputou 179 jogos – segue em busca do recorde de Ronaldo, o brasileiro com mais gols na competição, 83 em 127 partidas

*Com informações da EFE