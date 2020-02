Vinicius Jr. é elogiado por Zidane e celebra vitória em clássico: ‘Não tem coisa melhor’

Divulgação/Real Madrid Vinicius Júnior em ação durante partida do Real Madrid



O atacante Vinicius Júnior foi fundamental na vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o rival Atlético, neste sábado (1º), no Santiago Bernabéu, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol. Determinante para o gol de Benzema, o brasileiro foi exaltado pela imprensa local e também pelo treinador Zinédine Zidane.

Logo após o confronto, Vinicius celebrou o triunfo sobre o rival, que ajudou a equipe merengue a se isolar ainda mais na liderança da La Liga. Agora, o Real tem 49 pontos, seis a mais que o segundo colocado Barcelona, que ainda joga na rodada.

“Estou muito feliz e creio que todos os jogadores também. Ganhar é sempre importa, e um dérbi contra o Atlético não tem coisa melhor”, afirmou Vinicius.

Na imprensa madrilena, Vinicius foi muito bem avaliado. Na visão do “Marca”, o atacante foi “o ponto de desequilíbrio” no jogo do Real, que sofreu com as investidas dos “Colchoneros” no primeiro tempo.

O “AS” também destacou a importância da entrada de Vinicius no segundo tempo, que deu mais mobilidade ao ataque dos “Blancos”.

Já Zidane, em entrevista coletiva, falou do belo gol construído por Vinicius, Mendy e Benzema. O gol é uma boa conexão entre Vinicius, Mendy e Benzema e ver esse gol é magnífico, pois é contra uma equipe que defende muito bem”, avaliou.