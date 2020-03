Vinicius Jr. exalta parceria com Benzema: ‘Ele pensa 10 segundos antes que todo mundo’

EFE Vinicius Jr. celebra gol com a camisa do Real Madrid



Antes da pausa no futebol devido ao novo coronavírus, Vinicius Junior estava recuperando a confiança e voltando a viver dias de alegria com a camisa do Real Madrid. Em entrevista à revista “FourFourTwo”, da Inglaterra, o atacante exaltou a qualidade da equipe, atualmente vice-líder do Campeonato Espanhol.

“É realmente difícil descrever a qualidade que temos no Real Madrid, onde até a mentalidade dos jogadores é diferente. Existe uma mentalidade vencedora em cada um de nós na equipe”, disse Vinicius, que elogiou dois jogadores.”Marcelo é muito habilidoso e tem excelente controle de bola, e Benzema pensa dez segundos antes que todo mundo.”

Vinicius dedicou alguns minutos da conversa com o veículo inglês para comemorar a parceria com Karim Benzema. Questionado sobre qual companheiro mais o ajuda dentro e fora dos gramados, o ex-Flamengo não teve dúvida ao apontar o francês como um bom amigo.

“Benzema, sem dúvida. Ele me ajudou desde o primeiro dia, me aconselhando sobre como decidir melhor e, sempre que nós jogamos juntos, me dizendo para ficar calmo e focado”, falou.

Vini até mencionou um momento em que Benzema foi importante para o seu desempenho dentro de uma partida. “Em uma partida contra o Atlético, perdi a bola e levamos o gol. (Benzema) Ele propôs mudar minha posição por alguns minutos, porque assim eu receberia menos e recuperaria a confiança para voltar ao jogo. jogo “. “Fizemos isso e funcionou perfeitamente”, lembrou.

Com os campeonatos nacionais e a Champions League paralisados, Vinicius Júnior e o restante do elenco do Real estão treinando de maneira isolada. Hoje, o clube postou um vídeo com os atletas fazendo exercícios em suas respectivas casas.