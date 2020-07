Vinicius Jr. é dúvida no Real Madrid após erro em teste para Covid-19

De acordo com o treinador Zinedine Zidane, exame do brasileiro não deu positivo, nem negativo

Juanjo Martín/EFE O brasileiro Vinicius Junior durante partida do Real Madrid



Zinedine Zidane, comandante do Real Madrid, confirmou nesta quinta-feira (9) que não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo, com dores musculares, na partida de amanhã contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, e que Vinicius Júnior é dúvida por conta de um erro em seu teste para Covid-19. “Nosso médico me informou que o teste deu errado e vamos repetir o teste hoje de manhã e mais tarde teremos resultados”, revelou o treinador.

O técnico esclareceu que o brasileiro não testou positivo e que foi um erro no procedimento que levou o jogador a não treinar hoje com o restante do elenco, seguindo o protocolo da LaLiga. “Não foi positivo, deu errado, porque às vezes há erros. Não é negativo e positivo, pode acontecer e nós, como sempre na LaLiga, quando algo assim acontece, o jogador não pode treinar. Repetimos o teste e hoje ainda teremos o resultado. O erro será visto e ele estará conosco amanhã”, afirmou o treinador francês.

Sobre Marcelo, Zidane confirmou a lesão do lateral e disse esperar que o caso não seja tão grave. “Marcelo sentiu um pouco de desconforto e espero que a lesão seja leve. Ele não treinou esta manhã, vamos ver nos próximos dias, já que ele fará uma ressonância amanhã. Não tenho dúvidas sobre o jogo, mas não vou dizer quem vai jogar”, afirmou.

Além de Marcelo, outros desfalques confirmados são Sergio Ramos, Dani Carvajal e Nacho Fernández. O time madrileno lidera o campeonato com um ponto a mais que o Barcelona, rival que venceu o Espanyol na última quarta-feira.

*Com EFE