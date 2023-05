Vinicius Júnior detona La Liga e deixa futuro no Real em aberto após mais um caso de racismo: ‘Campeonato de racista’

Atacante voltou a ser chamado de macaco pela torcida adversária no jogo deste domingo, 21, e foi expulso após uma confusão com o goleiro do Valência

EFE/ Kai Forsterling Vinicius Junior voltou a ser vítima de racismo no jogo entre Real Madrid e Valência



O atacante Vinicius Júnior usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido no jogo deste domingo, 21, entre Real Madrid e Valência, o jogador foi, mais uma vez, vítima de racismo e foi expulso ao final da partida por se envolver em uma confusão com o goleiro adversário. Pela primeira vez, ele deixou em aberto a possibilidade de deixar o Real Madrid. “O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão! No es fútbol, es La Liga“, escreveu o brasileiro em um comentário breve no story. Já em uma publicação compartilhada em seu Instagram ele fez um pronunciamento maior. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito”, escreveu o atacante, acrescentando: O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas”. O atleta fez questão de deixa claro que atos como esses não vão o desmotivar. “sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”, disse. Constantemente, Vini Jr é vítima de racismo na Espanha por parte de torcida adversária do Real Madrid. O episódio de hoje foi mais um e gerou uma revolta ainda maior pelo fato dele ter sido expulso por agressão, enquanto o atleta que lhe deu um mata-leão só recebeu cartão amarelo. A torcida do Valência, durante toda a parte do jogo, ficou proferindo hostilidades, chamando o jogador de “Mono”, macaco na tradução. Mas foi só no segundo tempo, após o atacante reclamar de uma bola a mais em campo, que a partida foi paralisada por cerca de oito minutos e só foi remorada após o encerramento dos xingamentos e cânticos.