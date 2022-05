Vinícius Junior marca seu primeiro hat-trick no Real Madrid em goleada contra o Levante

Atacante brasileiro foi o destaque do jogo que terminou 6 a 0 para os campeões do Campeonato Espanhol

Reprodução/ Twitter @realmadrid Vinícius Junior fez seu primeiro hat-trick com a camisa do Real Madrid



A temporada de Vinícius Júnior, no Real Madrid, é espetacular. Nesta quinta-feira, 12, o atacante brasileiro marcou seu primeiro hat-trick com a camisa merengue no Campeonato Espanhol. O feito aconteceu contra o Levante na 36º rodada do torneio, no qual o Real já é campeão. A goleada começou aos 13 minutos com Mendy, três minutos depois, Benzema fez o segundo. Aos 34, Rodrygo também deixou o dele. Foi aí que o ‘Vini Malvadeza’ apareceu na partida. Aos 45 minutos, ele fez o primeiro. No segundo tempo, aos 23, fez o segundo, e aos 38 finalizou o hat-trick. O resultado deixa o Real com 84 pontos, abrindo 12 pontos de vantagem do Barcelona. Nas duas últimas rodadas, a equipe ainda enfrenta o Cádiz e o Betis, antes de jogar a final da Liga dos Campeões com o Liverpool, dia 28 de maio, em Paris.