Vinicius Júnior se aproxima de marca de Robinho no Real Madrid; veja números

Reprodução/Twitter/@Real Madrid Vinícius Jr. é o quinto brasileiro com mais gols na história do Real Madrid



Em excelente fase no Real Madrid, Vinicius Júnior voltou a balançar as redes na vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, na noite da última segunda-feira, 14, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Além de marcar o seu gol de número 50 na carreira, o “Malvadeza” se aproximou da marca de Robinho, o quarto brasileiro com mais gols na história do clube espanhol. Agora com 32 tentos com a camisa dos “Blancos”, o atacante revelado pelo Flamengo está a três de igualar o jogador revelado pelo Santos, que está sem clube desde que foi condenado por violência sexual.

Contratado pelo Real Madrid em 2018, Vinícius Júnior coleciona 156 partidas oficiais, com 32 gols. Apesar de ficar perto de passar Robinho, sua média é menor que a do compatriota. Em sua passagem pelo Santiago Bernabéu, entre 2005 e 2008, o “Pedalada” marcou 35 vezes em 137 jogos. O representante do Brasil com mais tentos na história dos Merengues segue sendo Ronaldo Fenômeno (104), seguido de Roberto Carlos (69) e Marcelo (38). Na lista dos dez maiores goleadores do clube, estão outros dois do atual elenco madrileno: o o sexto colocado Casemiro (30) e o décimo Rodrygo (11).

Confira os 10 brasileiros com mais gols no Real Madrid: