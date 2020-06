Espanhol volta com briga pelo G4 e fuga do rebaixamento; confira a programação

Reprodução/Twitter Sevilla treina para o duelo contra o Betis



A primeira divisão do Campeonato Espanhol será retomada após três meses de interrupção por causa da pandemia da covid-19, com um cronograma intensivo e uma rodada repleta de clássicos que valem a briga pela permanência na elite e a luta pelo título.

A abertura será com o confronto entre Sevilla, 3º colocado, e Betis, 12º, sem público, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. A regra deve ser seguida em todas as partidas da temporada. Dentro da Liga de Futebol Profissional (LFP), há uma corrente de dirigentes que acredita que o público pode voltar aos poucos, mas a hipótese ainda não está sendo avaliada.

Outra mudança será a permissão para que sejam feitas cinco substituições, anunciada recentemente pelas principais ligas do mundo, para tentar mitigar os efeitos físicos causados pela inatividade dos jogadores. As trocas devem ser feitas em até três interrupções.

Algumas perguntas ainda estão sem resposta, como a preparação das equipes após uma pequena intertemporada, se haverá lesões, se os técnicos rodarão ainda mais seus elencos e se o fator casa perderá força com a ausência de público.

Calendário

No aspecto esportivo, o clássico andaluz raramente decepciona. Para o Sevilla, o duelo vale a luta para se manter entre os quatro primeiros colocados. Já para o Betis, uma derrota acenderia a luz de alerta, já que o Mallorca, que abre a zona de rebaixamento, vinha embalado na competição antes da paralisação, com direito a vitória em casa sobre o Real Madrid.

A derrota tirou o Real da liderança, agora ocupada pelo Barcelona. O time de Zidane enfrentará o Eibar no Alfredo di Stéfano, casa temporária, enquanto o Santiago Bernabéu passa por reformas. O técnico francês contará com o retorno dos craques Hazard e Asensio, antes machucados.

O líder Barcelona terá de volta Luis Suaréz e e Lionel Messi para a partida contra o Mallorca.

O Getafe, de Deyverson, será o primeiro aspirante ao G4 a entrar em campo. Na sexta-feira, pega o Granada fora de casa. A Real Sociedad de Willian José recebe o Osasuna no domingo, mesmo dia em que Atlético de Madri, de Felipe e Renan Lodi, vai ao San Mamés enfrentar o Athletic Bilbao.

Confira a programação do fim de semana:

Quinta-feira

Sevilla x Betis

Sexta-feira

Granada x Getafe

Valencia x Levante

Sábado

Espanyol x Alavés

Celta de Vigo x Villarreal

Leganés x Valladolid

Mallorca x Barcelona

Domingo

Atlhetic Bilbao x Atlético de Madrid

Real Madrid x Eibar

Real Sociedad x Osasuna

* Com EFE