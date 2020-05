Volta do futebol na Argentina parece distante, diz ministro dos Esportes

EFE/Prensa Boca Juniors O futebol argentino ainda não tem data para retornar



O ministro de Turismo e Esportes da Argentina, Matias Lammens, disse nesta quinta-feira (28) que a volta do futebol no país parece distante. Ele destacou que a situação em Buenos Aires, capital do país, é “complexa” por conta da Covid-19.

“Temos conversado com o ministro da Saúde (Ginés González García) para que as atividades esportivas, não apenas o futebol, possam ser praticadas novamente. Hoje a situação na cidade de Buenos Aires e na grande Buenos Aires é complexa”, disse Lammens, que também é ex-presidente do San Lorenzo, em entrevista a uma rádio.

“Todos nós temos a sensação de que nos últimos 15 dias não avançamos, mas que em algumas situações retrocedemos. Pensar que esses protocolos podem servir parece muito distante e isso inclui o futebol”, completou.

Lammens acredita que em províncias menos afetadas pela crise sanitária e nas quais não há casos há muitos dias é possível pensar no retorno das atividades esportivas. Porém, ressaltou que a Associação de Futebol Argentino (AFA) não planeja transferir os torneios para alguma dessas províncias.

“Se a AFA eventualmente tomar essa decisão, ela deve nos consultar como um estado nacional para ver se as condições sanitárias estão em vigor para colocarmos isso em prática”, disse.

O futebol argentino foi suspenso no dia 17 de março, e três dias depois foi decretada uma quarentena obrigatória que durará até pelo menos 7 de junho.

*Com EFE