West Ham entra na briga com o Flamengo e vai fazer proposta de R$ 90 milhões por Gabigol

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo

O West Ham vai apresentar uma proposta de 17 milhões de libras (cerca de R$ 90 milhões) para a Inter de Milão pelo atacante Gabigol. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal inglês Daily Mail.

Gabigol esteve emprestado durante a temporada de 2019 ao Flamengo. Seu vínculo com o Rubro-Negro se encerrou no dia 31 de dezembro de 2019. O jogador pertence a Inter de Milão, mas não está nos planos do clube italiano, que busca um destino para o jovem.

O Flamengo já apresentou uma proposta para comprar 80% dos direitos de imagem de Gabigol por 16 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). Segundo o Daily Mail, além do West Ham, Crystal Palace e Chelsea também demonstraram interesse em adquirir Gabriel Barbosa.